Фарфан: хотел, чтобы жребий свёл сборные Перу и России в одной группе на ЧМ-2018

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от участия в финальной стадии ЧМ-2018, а также признался, что при жеребьёвке хотел, чтобы в соперники по группе его команде досталась сборная России.

«Сборная Перу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира долгое время. Пришло время показать, на что мы способны. Сборная Перу надеется выйти из группы в стадию плей-офф.

Что касается жеребьёвки группового этапа, то сборная Франции, которая нам досталась, является одной из лучших команд мира. Это всем и так очевидно. Однако сборная Перу уже играла с командами уровня сборной Франции. Я хотел встретиться в группе со сборной России, но такой возможности жребий не предоставил», — цитирует Фарфана Diariocorreo.pe.

Сборная Перу по итогам жеребьёвки попала в квартет с Францией, Данией и Австралией, а России на ЧМ-2018 предстоит сыграть в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.