Экс-хавбек «Халла» раскритиковал владельца клуба после увольнения Слуцкого

Бывший полузащитник «Халл Сити» Кёртис Вудхаус прокомментировал уход российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды, раскритиковав при этом владельца клуба Асема Аллама.

«Слуцкий был уволен. Не понимаю, как можно было ожидать от человека, что он сможет управлять клубом, который построен на песке. Смените владельца «Халла», который является клоуном. Аллам – аут», – написал Вудхаус в своём «твиттере».

Отметим, что официально Слуцкий был не уволен со своего поста, а расторг своё соглашение с «Халлом» по обоюдному согласию с руководством клуба.