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«Лас-Пальмас» прервал серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании

Футбол

«Лас-Пальмас» выиграл у «Бетиса» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма отличился Хонатан Кальери, голевую передачу отдал Тана.

«Лас-Пальмас» прервал серию из девяти матчей без побед в турнире. Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия отыграл за гостей 58 минут.

«Лас-Пальмас» с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (18 баллов) — 11-й.

Испания - Примера. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 – Кальери – 19
Удаления: нет – Амат, 90+2
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