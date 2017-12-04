«Лас-Пальмас» прервал серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании

«Лас-Пальмас» выиграл у «Бетиса» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма отличился Хонатан Кальери, голевую передачу отдал Тана.

«Лас-Пальмас» прервал серию из девяти матчей без побед в турнире. Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия отыграл за гостей 58 минут.

«Лас-Пальмас» с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (18 баллов) — 11-й.