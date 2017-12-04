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С. Индзаги: «Лацио» допустил ошибку, когда проводил лучший отрезок матча

Футбол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 15-го тура итальянской Серии A. Победу римлянам принёс бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо, забивший гол на 91-й минуте.

«У меня нет претензий к настрою парней. Мы заслуживали, чтобы выйти вперёд в первом тайме, но допустили ошибку, когда проводили лучший отрезок матча. Мои игроки остались сконцентрированными и смогли переломить ход событий на том стадионе, где это сделать очень сложно. У нас впереди долгий путь, но мы хотим вновь выступать в еврокубках в следующем сезоне», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

В таблице итальянского первенства «Лацио» (32 очка) располагается на пятой строчке, а «Сампдория» (26) занимает шестое место.

Гол бывшего нападающего «Локомотива» принёс «Лацио» победу над «Сампдорией»
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