Марку Силва: когда мне исполнится 63, тогда и сравнивайте меня с Эллардайсом

Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва прокомментировал высказывание в свой адрес со стороны наставника «Эвертона» Сэма Эллардайса. Ранее Эллардайс высказал мнение, что послужной список Силвы никак не может сравниться с его достижениями.

«Его сравнения не имеют смысла. Это подобно тому, как я начну сравнивать его работу с тем, что делает в сборной Англии Гарет Саутгейт. Или сравнивать пять голов Ришарлисона с результативностью Крауча, который забил 207 мячей. Краучу уже почти 37 лет, а Ришарлисону всего 20.



Узнайте сначала, что делал Эллардайс в 40 лет и в своих первых семи сезонах как тренер, а уже потом сравнивайте со мной. Мне 40 лет. Или, может, подождём, пока мне не исполнится 63, и уже тогда будем сравнивать наши достижения?» – цитирует Силву Mirror.