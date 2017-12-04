«Спартак» — болельщикам: со стороны английских фанатов возможны провокации

«Спартак» в преддверии выездного матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» обратился к своим болельщикам, которые планирует посетить игру. Встреча состоится 6 декабря.

«Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны.



Кроме того, напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодёжных команд. Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», — говорится на официальном сайте красно-белых.