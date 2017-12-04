ФНЛ назвала лучшего тренера ноября по версии лиги

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов признан лучшим тренером ноября в Футбольной национальной лиге как по версии лиги, так и по версии болельщиков, голосовавших на сайте.



В ноябре «Оренбург» выиграл пять матчей из пяти (1:0 в гостях с «Балтикой», 1:0 дома с «Енисеем», 2:1 в гостях с «Зенитом-2», 5:0 дома с «Факелом» и 2:0 в гостях с «Ротором»). Команда Федотова поднялась на второе место и закрепилась на нём, оторвавшись от «Крыльев Советов» на четыре очка.



В голосовании Федотов набрал 47,5% голосов респондентов. Второе место занял главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев (36%), третьим стал рулевой «Крыльев Советов» Андрей Тихонов (5,3%).

«Оренбург» выиграл шестой матч подряд и сократил отставание от «Енисея»