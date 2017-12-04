В сборной Франции недовольны игровым временем Жиру в «Арсенале»

Тренер сборной Франции Ги Стефан, который входит в тренерский штаб Дидье Дешама, поделился мнением об игре нападающего лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.



«Его игровое время в «Арсенале» нас не устраивает. Ему надо найти решение этой проблемы», – сказал Стефан в эфире Telefoot.



В текущем сезоне французский футболист провёл за «канониров» в чемпионате Англии 12 матчей, причём каждый раз выходил на замену. Жиру забил три мяча. За «Арсенал» он выступает с 2012 году, когда перешёл из «Монпелье».

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