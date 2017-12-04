«Ливерпуль» попросил фанатов не использовать пиротехнику в матче со «Спартаком»

«Ливерпуль» обратился к своим болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехники и дымовых шашек во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

«В преддверии матча Лиги чемпионов со «Спартаком» и в АПЛ с «Эвертоном» мы хотим напомнить болельщикам, что использование файеров, дымовых шашек и пиротехники запрещено.



Любого человека, у которого будут найдены запрещённые предметы, ждёт суд и запрет на посещение матчей. Собаки-ищейки будут использованы на стадионе для обнаружения пиротехнических устройств.

Клуб хотел бы напомнить болельщикам о серьёзных последствиях, с которыми они могут столкнуться при использовании пиротехники. Если в ходе игры будут зажигаться пиротехнические изделия, это может привести к активации пожарной сигнализации и последующей эвакуации стадиона, а также прекращению матча», — говорится в заявлении.

Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря. Начало – в 22:45 мск.