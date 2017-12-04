Полиция задержала подозреваемого в убийстве футбольного фаната из Красноярска

Новосибирские полицейские задержали в Кировской области подозреваемого в убийстве футбольного фаната из Красноярска. Ранее сообщалось, что болельщик «Енисея» погиб в драке с фанатами «Сибири». 30-летний Эдуард Самышкин скончался в Новосибирске после драки футбольных фанатов.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, 18 ноября возле дома № 31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска было обнаружено тело 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы.

«Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 24-летний новосибирец, который после совершения преступления уехал из города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что подозреваемый находится в Нижнем Новгороде. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска нижегородского полицейского ведомства новосибирские оперативники установили адрес, где скрывался молодой человек. Однако к приезду полицейских он уже покинул съемную квартиру.

После этого к розыску были подключены сотрудники транспортной полиции и ряда региональных управлений МВД европейской части страны. В результате совместной операции полицейских из Новосибирской, Нижегородской и Кировской областей, а также управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу 24-летний подозреваемый был задержан на территории Кировской области и доставлен в Новосибирск", — говорится на сайте регионального ГУМВД.