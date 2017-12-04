Система VAR в РФПЛ будет запущена не ранее сезона-2018/19

Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть запущена в РФПЛ не раньше следующего сезона, в настоящее время нужно подготовиться к её введению на стадионах России. Об этом сообщил представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Леонид Калошин. 3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» впервые в чемпионате России была протестирована система VAR.

«Нашей задачей было протестировать настройки системы, обменяться мнением с представителями Hawk Eye. Система видеопомощи даёт возможность избежать скандалов, когда один из судей допустил очевидную ошибку. Позволяет исправлять эти ошибки в соответствии с протоколом ФИФА. В этом её задумка.

Система VAR в России появится не раньше следующего сезона. Нам надо пройти много различных ступеней, связанных с обучением, офлайн-режимом, режимом лайв на несоревновательных матчах. Мы планируем заниматься этим несколько месяцев до начала следующего сезона", — сказал Калошин.