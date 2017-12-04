Зинченко и Давид Сильва не полетят с «Манчестер Сити» на матч с «Шахтёром»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился со списком из 20 игроков, которые отправятся в Харьков на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (6 декабря).

В заявке не оказалось украинского полузащитника Александра Зинченко, который является воспитанником «Шахтёра», а также Давида Сильвы. Испанец не готов на 100% в физическом плане. Кевин Де Брёйне пропустит игру из-за дисквалификации.

Полностью заявка «Сити» выглядит следующим образом:

вратари: Эдерсон Мораес, Клаудио Браво, Дэниел Гримшоу;

защитники: Венсан Компани, Кайл Уолкер, Данило, Эльяким Мангала, Николас Отаменди, Тосин Адарабиойо;

полузащитники: Фернандиньо, Фабиан Делф, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва, Браим Диас, Филип Фоден, Яя Туре;

нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.