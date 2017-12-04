Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«МЮ» не будет подавать апелляцию на красную карточку Погба

Футбол

«Манчестер Юнайтед» принял решение не подавать апелляции на красную карточку полузащитника Поля Погба, которую он получил во втором тайме матча с «Арсеналом» (3:1) в 15-м туре английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

Таким образом, Погба получит гарантированную трёхматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку. 24-летний француз пропустит дерби с «Манчестер Сити» (10 декабря), а также матчи против «Борнмута» (13 декабря) и «Вест Бромвич Альбион» (17 декабря).

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Погба восемь матчей, три гола и пять голевых передач.

Погба может грозить дополнительная дисквалификация помимо трёх матчей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент