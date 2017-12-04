«МЮ» не будет подавать апелляцию на красную карточку Погба

«Манчестер Юнайтед» принял решение не подавать апелляции на красную карточку полузащитника Поля Погба, которую он получил во втором тайме матча с «Арсеналом» (3:1) в 15-м туре английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

Таким образом, Погба получит гарантированную трёхматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку. 24-летний француз пропустит дерби с «Манчестер Сити» (10 декабря), а также матчи против «Борнмута» (13 декабря) и «Вест Бромвич Альбион» (17 декабря).

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Погба восемь матчей, три гола и пять голевых передач.