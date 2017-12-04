Ульрайх: во втором матче с «ПСЖ» мы хотим показать другую «Баварию»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (5 декабря).

«Нам есть что исправлять. Мы хотим показать другую „Баварию“, нежели в первом матче, когда мы проиграли парижанам со счётом 0:3. Это особенно важно, ведь мы играем на глазах у родной публики. Мы просто хотим одержать победу. Может быть — если всё пойдет отлично, — мы сможем занять первое место в группе. Но в первую очередь мы просто хотим победить, а там посмотрим», — цитирует игрока сайт клуба.