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Н'Дойе помог «Трабзонспору» добиться разгрома, Лунгу забил за «Аланьяспор»

Футбол

«Трабзонспор» выиграл у «Антальяспора» в матче 14-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш — Медикал Парк Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил Бурак Йилмаз, один мяч забил экс-игрок «Локомотива» Даме Н'Дойе.

В другом матче 14-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» победил «Аланьяспор». Встреча проходила в Аланье на стадионе «Бахчешехир Окуллары» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У хозяев отличился экс-игрок «Урала» Чисамба Лунгу, у гостей — Гюрай Вурал и Умут Булут.

Таблица чемпионата Турции.

Турция - Суперлига. 14-й тур
04 декабря 2017, понедельник. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
3 : 0
Антальяспор
Анталия
1:0 – Йилмаз – 41, 2:0 – Н'Дойе – 58, 3:0 – Йилмаз – 88
Турция - Суперлига. 14-й тур
04 декабря 2017, понедельник. 20:00 МСК
Аланьяспор
Аланья
1 : 2
Кайсериспор
Кайсери
0:1 – Вурал – 21, 1:1 – Лунгу – 63, 1:2 – Булут – 90+3
Удаления: Велинтон, 73 – нет
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