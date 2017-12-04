Н'Дойе помог «Трабзонспору» добиться разгрома, Лунгу забил за «Аланьяспор»

«Трабзонспор» выиграл у «Антальяспора» в матче 14-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш — Медикал Парк Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил Бурак Йилмаз, один мяч забил экс-игрок «Локомотива» Даме Н'Дойе.

В другом матче 14-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» победил «Аланьяспор». Встреча проходила в Аланье на стадионе «Бахчешехир Окуллары» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У хозяев отличился экс-игрок «Урала» Чисамба Лунгу, у гостей — Гюрай Вурал и Умут Булут.

Таблица чемпионата Турции.