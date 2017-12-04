Роббен: когда покидал «Реал» в 2009 году, то думал, что делаю шаг назад

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о переходе в мюнхенский клуб из мадридского «Реала» в 2009 году.

«Когда был игроком „Реала“, нашей целью был десятый Кубок чемпионов, это было и моей большой мечтой. Но за два года, что я там провёл, мы не сумели выиграть этот трофей. Когда покидал „Реал“, думал, что делаю шаг назад. „Бавария“ в те годы не очень успешно выступала в Европе, я же хотел играть на высшем уровне, то есть бороться за победу в Лиге чемпионов. Это был трудный выбор, но в итоге всё пошло хорошо, и то решение было лучшим в карьере», — цитирует голландца AS.

Напомним, Роббен выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов в 2013 году, забив победный гол в финале с дортмундской «Боруссией» (2:1).