Сёмин: у Антона Миранчука много сильных качеств, и он не уступает брату

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о потенциале братьев Миранчуков.



«У Антона Миранчука много сильных качеств, и он не уступает брату. У них будет хорошее соперничество. Один лучше играет правой ногой, другой — левой, а остальное всё на одном уровне. У них очень высокое футбольное образование, они оригинальны в игре, много делают неожиданных ходов. Но есть ещё недостатки. Будут над ними работать — будет более значительный прогресс.

Когда Антона вызвали в сборную, я не удивился. Ожидаемый шаг. Если бы Антон не получил на зимних сборах перелом, то, думаю, был бы раньше в стартовом составе», — сказал Сёмин в эфире программы „Футбол России“.