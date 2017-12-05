Ульрайх: когда Нойер вернётся, мне будет очень сложно сесть на скамейку запасных

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх отметил, что ему будет очень нелегко быть запасным футболистом после того, как вернётся в строй травмированный вратарь Мануэль Нойер. Ульрайх считает само собой разумеющимся, что он вновь сядет на скамейку запасных.

«Очень нелёгкая задача заменять Нойера, когда он выбывает из строя. Конечно, решая такие задачи, ты прогрессируешь. Мануэль – лучший вратарь мира, но болельщики и клуб знают, что у меня свои игровые качества. Когда я переходил в «Баварию», осознавал, что при нормальном стечении обстоятельств буду запасным. Но когда Нойер вернётся в строй, мне будет очень сложно сесть на скамейку запасных», — ц-тирует Ульрайха Kicker.