Главный тренер «Эвертона» Эллардайс не полетит с командой на игру с «Аполлоном»

«Эвертон» будет играть в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Аполлоном» без главного тренера. Наставник «ирисок» Сэм Эллардайс не полетит с командой на Кипр. Об этом сообщает The Telegraph.

Выяснилось, что у 63-летнего специалиста давно запланирован визит к врачу. В отсутствие Эллардайса командой будут руководить его помощники Крейг Шекспир и Дункан Фергюсон.

Матч «Аполлон» — «Эвертон» состоится 7 декабря. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».