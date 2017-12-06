Главный тренер «Эвертона» Эллардайс не полетит с командой на игру с «Аполлоном»
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«Эвертон» будет играть в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Аполлоном» без главного тренера. Наставник «ирисок» Сэм Эллардайс не полетит с командой на Кипр. Об этом сообщает The Telegraph.
Выяснилось, что у 63-летнего специалиста давно запланирован визит к врачу. В отсутствие Эллардайса командой будут руководить его помощники Крейг Шекспир и Дункан Фергюсон.
Матч «Аполлон» — «Эвертон» состоится 7 декабря. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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