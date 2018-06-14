Кириченко: с давлением на сборную России немного перегнули палку
Поделиться
Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал высказывание нападающего сборной России Артёма Дзюбы, пожаловавшегося на негативный фон вокруг игроков.
«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьёзное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать её. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Всё в наших руках, головах и ногах», — приводят слова Кириченко «Известия».
На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
04:48
-
04:12
-
04:07
-
03:47
-
03:29
-
03:12
-
02:46
-
02:42
-
02:39
-
02:39
-
02:22
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:15
-
00:15
- 31 марта 2023
-
23:42
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
Партнерский контент