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Кириченко: с давлением на сборную России немного перегнули палку

Кириченко: с давлением на сборную России немного перегнули палку
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Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал высказывание нападающего сборной России Артёма Дзюбы, пожаловавшегося на негативный фон вокруг игроков.

«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьёзное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать её. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Всё в наших руках, головах и ногах», — приводят слова Кириченко «Известия».

На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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