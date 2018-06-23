Заболотный: присоединяюсь к поздравлениям в адрес Черчесова. Он молодец!

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал выступление сборной России на групповом этапе чемпионате мира – 2018, а также поздравил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с выходом в 1/8 финала турнира.

«Конечно, впечатлила игра сборной России на чемпионате мира. Я очень сильно их поддерживаю, ребята справились с колоссальным давлением СМИ, перебороли весь негатив своей работой и самоотдачей. Я думаю, они заслужили быть на том месте, на котором сейчас находятся. Поздравляю их с выходом из группы и желаю, чтобы в 1/8 финала они сыграли с той же самоотдачей и победили.

Что касается мнения о том, что Станислав Черчесов во время подготовки к турниру всех обманывал и наигрывал не тот состав и схему, которые сейчас использует, то либо он блефовал, либо всё так и должно было быть. В любом случае всё сложилось удачно, и я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в его адрес. Он молодец!

Было ли желание отпустить «усы надежды»? Хах, нет. Это было бы даже как-то неэтично. Забавно, что из-за этих усов мог возникнуть конфликт, а сейчас все эту идею подхватили. Но я всё равно считаю, что футболистам не следует в этом участвовать. Фанатам — пожалуйста, а футболистам всё же не стоит», — цитирует Заболотного официальный сайт «Зенита».