«Урал» подписал контракт с 27-летним швейцарским полузащитником

Ряды «Урала» пополнил 27-летний швейцарский полузащитник Марко Араторе. Футболист, выступавший ранее за «Санкт-Галлен», заключил долгосрочный контракт с екатеринбургским клубом. В «Урале» Араторе будет выступать по 21-м номером.
Араторе имеет опыт выступления за юношеские и молодёжные сборные Швейцарии. Накануне хавбек прибыл в Екатеринбург, в понедельник вместе с уральской командой новичок начинает подготовку к поединку 4-го тура Премьер-Лиги против «Зенита».
«Я очень счастлив оказаться здесь. Сейчас я подписал контракт и не могу дождаться, чтобы скорее сыграть на этом красивом стадионе – «Екатеринбург Арене». Знаю, что тренер ставит команде хороший футбол и «Урал» старается не играть за счёт длинных передач, что как раз хорошо подходит под мои игровые характеристики. В целом мне кажется, что «Урал» — хорошая команда, с хорошим духом, надеюсь, мы добьёмся много побед. Думаю, что Российская Премьер-Лига очень сильная. И я рад, что буду принимать участие в этом турнире! Надеюсь, покажу всё, на что способен», — цитирует Араторе пресс-служба «Урала».
- 1 августа 2022
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