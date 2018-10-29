Член ОНК Мельников: Кокорин и Мамаев могут попасть в сборную заключённых

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников считает, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут сыграть за сборную российских заключённых.
«Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потёртый мячик по очереди с соседями.
Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно соберёт аншлаг», — приводит слова Мельникова RT.
- 6 июля 2020
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