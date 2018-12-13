Марсело: попытался отдать капитанскую повязку Иско, но он не принял её
Защитник «Реала» Марсело отметил, что полузащитник мадридской команды Иско отказался надеть капитанскую повязку во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА (0:3). Напомним, Марсело, который был капитаном «Реала» в этой встрече, был заменён на 74-й минуте и отдал повязку защитнику Даниэлю Карвахалю.
«Я попытался отдать капитанскую повязку Иско, но он не принял её и сказал, чтобы я вручил её Карвахалю. Я не знаю, в чём заключалась причина его отказа», — приводит слова Марсело Mundo Deportivo.
«Реал» на групповом этапе одержал четыре победы и потерпел два поражения. Оба поражения мадридцам нанёс ЦСКА. В первом круге москвичи одержали победу на стадионе «Лужники» в Москве со счётом 1:0.
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