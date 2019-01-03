Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире, и дело не в его словах о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что его коллега из «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является сильнейшим представителем профессии в мире.



«Мне действительно очень нравится Пеп, и я восхищаюсь его работой, он невероятен. Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире, и я говорю это не потому, что он назвал нас лучшей командой в Европе или в мире. Просто это так и есть. Он сказал это, потому что к тому моменту мы пропустили всего семь голов и имели серию из девяти сухих матчей. Так что слова Гвардиолы основывались на цифрах», — цитирует Клоппа Sky Sports.



Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в Манчестере сегодня, 3 января. После 20 проведённых матчей красные, набрав 54 очка, возглавляют таблицу АПЛ, «горожане» (47) — на третьем месте.

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