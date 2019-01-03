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«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке-04»

«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке-04»
Футбол / Германия

«Монако» на официальном сайте объявил о трансфере защитника «Шальке-04» Налдо. Контракт 36-летнего игрока с монегасками рассчитан до июня 2020 года.

«Мы рады приветствовать Налдо. Это защитник с большим опытом, который заработал себе имя, играя на самом высоком уровне. Он также известен за свои лидерские качества. Мы уверены, что этот игрок станет важным фактором, подтверждающим наше желание усилить команду в кратчайшие сроки», — сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Налдо принял участие в семи матчах (все — в основе).

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице французской Лиги 1. В матче 19-го тура команда Тьерри Анри на выезде сыграет с «Марселем». Встреча состоится 13 января и начнётся в 23:00 мск.

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