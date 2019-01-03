Гвардиола: матч с «Ливерпулем» — почти как финал для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность домашней игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Понимаем, насколько эта игра важна. В случае поражения отрыв «Ливерпуля» достигнет 10 очков. Если они продолжат выступать в Премьер-лиге в том же духе, будет сложно их догнать. Этот матч — почти финал для нас, а для «Ливерпуля» ничего не изменится», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 3 января, в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (47) — третье.