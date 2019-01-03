«Вильярреал» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 3 января, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» состоится матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Его ассистентами будут Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес. Резервным рефери назначен Себастьян Риполь Солано.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» сыграл с «Вильярреалом» дважды. В Мадриде победу одержали гости со счётом 1:0. Матч в Вильярреале завершился ничьей — 2:2.

«Реал», набрав 29 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (15) — 18-е.

Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Реал» на «Чемпионате».