Роналду: мечтаю завоевать много трофеев с «Ювентусом» в 2019 году

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение награды Globe Soccer Awards в номинации «Лучший футболист 2018 года». 33-летний футболист признался, что мечтает завоевать как можно больше трофеев в новом году.

«Для меня являются честью получение этой награды. Хотел бы поблагодарить за это мою семью, девушку, сына, друзей, Жорже Мендеша и всех причастных. Несмотря на то что 2018 год получился трудным, я выиграл много трофеев, включая Лигу чемпионов. Так что прошлый год снова был для меня невероятным.

В новом году мечтаю завоевать много трофеев вместе с «Ювентусом». Я из тех, кому нравятся новые вызовы. Хочу выигрывать в футболе как можно больше», — цитирует Роналду Football Italia.