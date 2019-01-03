Фирмино отмечен наградой как лучший бразильский футболист, играющий в Европе

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил приз Samba Gold («Золотая самба») как лучший бразильский футболист в 2018 году, выступающий в Европе, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

27-летний форвард набрал 21,79% голосов, опередив защитника «Реала» Марсело (20,51%) и нападающего «ПСЖ» Неймара (18,67%).

Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Хоффенхайма» за € 41 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии, стал автором семи забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Приз Samba Gold учреждён интернет-порталом Sambafoot и вручается ежегодно. Чаще всего награда доставалась Тьяго Силве и Неймару (по три раза). Фирмино получил приз впервые в карьере.