Видео пропущенного между ног гола Куртуа и другие моменты матча «Реала»

В 17-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал».

Счёт уже на четвёртой минуте встречи открыл полузащитник хозяев Санти Касорла. Через три минуты Карим Бензема восстановил равновесие, замкнув головой навес Лукаса Васкеса. В середине первого тайма Тони Кроос подал штрафной, Рафаэль Варан выиграл верховую борьбу и также головой поразил ворота «Вильярреала». За 8 минут до истечения основного времени Касорла оформил дубль.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Реал» не смог продлить трёхматчевую победную серию. Мадридцы с 30 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (16) не может победить четыре матча кряду, но выбрался из зоны вылета и поднялся на 17-ю позицию.