«Борнмут» арендовал Клайна у «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн перешёл в «Борнмут» на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

В нынешней кампании Клайн принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги. В Кубке английской лиги 27-летний футболист провёл одну встречу.

Натаниэл выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. До перехода в мерсисайдский клуб игрок защищал цвета «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас».

Ранее сегодня, 4 января, в «Борнмут» перешёл нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке. 21-летний англичанин подписал с новой командой долгосрочное соглашение. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» получит за этот трансфер £ 19 млн (примерно € 21 млн).

«Ливерпуль», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.