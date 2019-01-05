Симеоне: Годин не подписывал соглашение с «Интером»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о возможном переходе защитника команды Диего Година в миланский «Интер».



«Годин не подписывал никакого соглашения с „Интером“. Однако правда заключается в том, что „Атлетико“ дал ряд обещаний игроку после предложения „Манчестер Юнайтед“ и не выполнил их. Клуб не сделал ничего, чтобы продлить контракт с Годином.



На данном этапе „Атлетико“ и Годин ищут лучшее решение вопроса. Обе стороны знают, что я думаю на этот счёт. Если Диего останется, то только потому, что такое решение будет лучшим для него и для клуба», — приводит слова Симеоне Football Italia.



Минувшим летом приобрести Година хотел «Манчестер Юнайтед», однако футболист отказался от перехода. Также сообщалось, что уругваец продлил контракт с «Атлетико», однако клуб так и не подтвердил эту информацию.

Годин согласился перейти в «Интер»