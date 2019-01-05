Манджукич близок к продлению контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» в ближайшее время может продлить контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает Football Italia.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, хорват может остаться в стане «Юве» до конца карьеры.

32-летний Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Италии, стал автором восьми забитых матчей, а также отдал три результативные передачи. Также на его счету один гол в пяти матчах Лиги чемпионов. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2020 года. В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.