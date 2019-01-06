«Барселона» отказалась от покупки Павара из-за финансовых запросов «Штутгарта»

Защитник «Штутгарта» и национальной команды Франции Бенжамен Павар, вероятно, не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб активно интересовался французом, однако «Штутгарт» потребовал за трансфер более € 35 млн. Руководство сине-гранатовых посчитало цену завышенной и отказалось от идеи приобретения Павара.

Ранее сообщалось, что в услугах Бенжамена также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Наполи».

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.

«Штутгарт», набрав 14 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 19 января команда Маркуса Вайнцирля на домашнем стадионе примет «Майнц».