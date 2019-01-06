«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Роме» € 36 млн отступных за Маноласа

«Манчестер Юнайтед» следующим летом планирует выкупить у римской «Ромы» защитника Костаса Маноласа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сумма отступных за Маноласа составляет € 36 млн. «Красные дьяволы» готовы предложить 27-летнему греку контракт с зарплатой в размере € 6 млн за сезон.

Руководство «Ромы» пытается заключить с Костасом новое соглашение, чтобы увеличить сумму отступных либо вообще убрать её из договора. Все предыдущие попытки римлян оказались безуспешными.

Интерес к Маноласу также проявляет туринский «Ювентус».

Костас выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.