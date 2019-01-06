«Барселона» получит € 50 млн за Паулиньо

«Гуанчжоу Эвергранд» намерен выкупить у «Барселоны» права на бразильского полузащитника Паулиньо, сообщает La Vanguardia.



По информации источника, китайский клуб готов заплатить за футболиста € 50 млн, прописанных в арендном соглашении между командами. Напомним, 30-летний бразильский полузащитник выступает за «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды с июля 2018 года.



В 2017-м Паулиньо перешёл в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд». Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 40 млн.



Паулиньо принял участие в 19 матчах в составе «Гуанчжоу Эвергранд» в чемпионате Китая в 2018 году, записал на свой счёт 13 голов и отдал 7 результативных передач. Также Паулиньо выступал на чемпионате мира — 2018 за сборную Бразилии, вместе с которой дошёл до 1/4 финала турнира.