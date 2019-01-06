Ван Гал: нравится футбол «МС», но «Ливерпуль» играет на фантастическом уровне

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити».

«Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую боевую машину. Это касается как игры в нападении, так и в защите. Если бы я ставил деньги на чемпионство в английской Премьер-лиге, то сделал бы выбор в пользу «Ливерпуля».

Когда речь заходит о качестве игроков, то «Ливерпуль» проигрывает «Манчестер Сити». Но в то же время это является слабостью Гвардиолы, так как он всегда придерживается исключительно атакующего стиля. Когда нужно защищаться, «Сити» выглядит ужасно. «Ливерпуль» намного лучше в этом компоненте.

«Сити» демонстрирует невероятные футбольные идеи и блестящий способ игры, но у команды нет правильного боевого духа. Не поймите меня неправильно, я всё ещё люблю смотреть футбол «Сити», однако Клопп заставил играть «Ливерпуль» на совершенно фантастическом уровне», — приводит слова ван Гала Goal.