Эмери рассказал, кого «Арсенал» хочет купить в это трансферное окно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о работе клуба в это зимнее трансферное окно.

«Клуб работает над трансферами нескольких игроков, которые смогут помочь нам в течение следующих четырёх месяцев. Возможно, рынок поможет нам с центральным защитником и правым или левым вингером. Один футболист здорово поможет «Арсеналу» на этой позиции. Нам нужны игроки, которые будут привержены команде, которые будут готовы сделать шаг вперёд и помочь в нужный момент», — приводит слова Эмери Goal.

«Арсенал», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 22-го тура «канониры» на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский» 12 января и начнётся в 15:30 мск.