Симеоне: пока трансферное окно не закрыто, «Атлетико» не может быть спокоен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что мадридский клуб может потерять некоторых игроков во время зимнего трансферного окна.



«До тех пор пока трансферное окно не будет закрыто, мы не можем быть спокойны. Существует вероятность, что некоторые наши выдающиеся игроки перейдут в такие крупные клубы, как „Бавария“. Я стараюсь жить настоящим, и пока у „Атлетико“ есть Эрнандес, Годин, Облак, Луис и Хуанфран. Мы должны сосредоточиться на матчах», — приводит слова Симеоне AFP.



Ранее сообщалось, что защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес может перейти в мюнхенскую «Баварию» в январе. Параллельно французский футболист ведёт переговоры с «матрасниками» о продлении контракта. Также появилась информация, что защитник Диего Годин может покинуть «Атлетико» и стать игроком миланского «Интера».

Симеоне: Годин не подписывал соглашение с «Интером»