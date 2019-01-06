Тухель — о ситуации с Рабьо: случиться может всё что угодно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не считает, что уход полузащитника Адриена Рабьо из клуба — уже решённый вопрос.

«Сложилась непростая ситуация. Адриен не первый игрок, кто столкнулся с такой проблемой, но он продолжает работать и остаётся профессионалом. Этого я от него и ожидаю. Уверен, так будет и дальше. Нам всем нужно быть профессионалами. Остальные игроки «ПСЖ» в курсе. Это сложная ситуация, но Рабьо всё ещё является футболистом нашего клуба, поэтому случиться может всё что угодно», — приводит слова Тухеля Marca.

Действующее соглашение Рабьо с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что француз договорился о пятилетнем контракте с «Барселоной».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Адриен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 встречах.