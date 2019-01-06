Пепе отказал «Арсеналу» ради перехода в «Монако»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе Кеплер близок к переходу в «Монако». Ради подписания контракта с монегасками 35-летний португалец отказался от предложения лондонского «Арсенала», сообщает L’Équipe.

Ранее появилась информация, что Пепе мог продолжить карьеру в «Порту», за который выступал с 2004 по 2007 год, но посчитал вариант с «Монако» более предпочтительным.

В декабре 2018 года Пепе договорился с руководством «Бешикташа» о расторжении контракта. В турецком клубе игрок провёл сезон-2017/18 и первую половину нынешней кампании.

Ожидается, что в «Монако» также перейдёт хавбек лондонского «Челси» Сеск Фабрегас. Ранее монегаски объявили о трансфере бразильского 36-летнего защитника Налдо.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.