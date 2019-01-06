Сын Веа продлил контракт с «ПСЖ» перед уходом в аренду в «Селтик»

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа продлил контракт с парижской командой до лета 2021 года, сообщает L’Équipe.

По информации издания, 18-летний американский футболист поставил подпись под новым соглашением 4 января. Уже 6 или 7 января он вылетит в Глазго, чтобы присоединиться к «Селтику». Как уже сообщалось, в шотландском клубе Тимоти будет выступать на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Веа является воспитанником «ПСЖ» и выступает за основную команду с 2018 года. В этом сезоне он провёл два матча в чемпионате Франции, проведя на поле в общей сложности 54 минуты, и стал автором одного забитого мяча. Его предыдущий контракт с клубом действовал до лета 2020 года.

Тимоти является сыном бывшего нападающего «ПСЖ» Джорджа Веа, который в январе этого года был избран президентом Либерии. В отличие от отца, Тимоти выступает за сборную США.