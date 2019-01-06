Дзюба устроил вечеринку в русском народном стиле

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба устроил вечеринку, на которой он и его гости нарядились в русские народные костюмы.



«Вечеринка в русском народном стиле», — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с вечеринки.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провёл 16 матчей в чемпионате России, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Кроме того, на его счету пять мячей и один голевой пас в шести матчах Лиги Европы.

Прошлым летом Дзюба в составе сборной России дошёл до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, который состоялся в России. На мундиале форвард провёл пять матчей (четыре — в основном составе), забил три гола и отдал две результативные передачи.