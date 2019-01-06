Пакета: мечтаю играть за «Милан» так же хорошо, как Кака

Новичок «Милана» Лукас Пакета рассказал, как он относится к сравнению с экс-игроком миланского клуба Кака.

«Кака был одним из моих кумиров, и я мечтаю выступать за «Милан» так же хорошо, как он, даже если сравнивать, наверное, неправильно. Я просто хотел бы делать свою работу так хорошо, как я могу», — приводит слова Пакеты Football Italia.

21-летний Пакета перешёл в «Милан» несколько дней назад из «Фламенго» за € 35 млн, подписав контракт с итальянским клубом до лета 2023 года.

Пакета присоединится к новой команде 7 января. Также игроком интересовались ещё несколько европейских клубов, среди которых были «Барселона» и «ПСЖ», но он выбрал «Милан».

В прошлом сезоне хавбек провёл 32 матча в бразильской Серии, отметился 10 голами и одной результативной передачей.