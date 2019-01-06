Красивый гол Гризманна со штрафного – в видеообзоре матча «Севилья» — «Атлетико»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Виссам Бен-Йеддер, который отличился после результативной передачи от португальского защитника Даниэла Каррису. На 45-й минуте «матрасникам» удалось отыграться благодаря голу французского нападающего Антуана Гризманна, который отличился после красивого удара со штрафного.

Таким образом, обе команды продлили серии без поражений в Примере. «Севилья» не проигрывала в девяти последних матчах чемпионата (четыре победы, пять ничьих), «Атлетико» — в 15 (восемь побед, семь ничьих).

«Атлетико» (35 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на два балла от лидирующей «Барселоны». При этом у каталонцев матч в запасе. «Севилья» (33) – на третьей строчке.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».