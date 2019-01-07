Месси и Суарес вместе в этом сезоне Примеры забили голов больше, чем «Реал»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей очередные забитые мячи на свой счёт записали Лионель Месси и Луис Суарес. На счету аргентинца теперь 16 голов в этом сезоне Примеры, а у уругвайца – 12. Совместными усилиями связка нападающих Месси — Суарес забила 28 голов – больше, чем за 18 туров забил мадридский «Реал» (26), самый принципиальный соперник «Барселоны».

В настоящее время Месси и Суарес занимают первое и второе места соответственно в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. На третьей строчке форвард «Жироны» Кристиан Стуани (11 голов).