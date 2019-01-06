«Реал» объявил о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в испанском «Реале», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

19-летний испанский футболист подпишет со «сливочными» контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. 7 января Диас пройдёт медицинский осмотр, после чего будет представлен в качестве новичка «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что действующее соглашение Диаса с «Манчестер Сити» истекает летом, однако «Реал» захотел осуществить сделку уже сейчас, не дожидаясь возможности заполучить игрока летом бесплатно. Сумма трансфера составит € 15 млн, но может вырасти ещё на € 7,3 млн за счёт бонусов.

Диас является воспитанником «Малаги». В 2013 году он перебрался в академию «Манчестер Сити», а в 2016 году дебютировал в составе английской команды. В этом сезоне чемпионата Англии он не принял участия ни в одном матче.