Алана Мамаева – о будущем Павла: страна чудес удивляла уже не раз

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выложила в своём «инстаграме» архивную фотографию с мужем. Напомним, Павел вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным на данный момент находится в СИЗО «Бутырка» и подозревается в избиении нескольких человек в центре Москвы.

«Вроде осталось совсем чуть-чуть, но время так тянется», — подписала фото Алана.

«А их точно отпустят?» — спросили её подписчики.

«Не знаю уже. Страна чудес удивляла уже не раз», — ответила жена полузащитника «Краснодара».

После инцидентов футболисты были заключены под стражу на два месяца. В декабре Московский городской суд подтвердил законность продления до 8 февраля срока их ареста по делу о хулиганстве и побоям.