«Ювентус» готов заплатить «Арсеналу», чтобы заполучить Рэмси в январе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси может перебраться в «Ювентус» уже в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.



Туринский клуб хочет заполучить валлийца уже в январе и готов заплатить «канонирам» компенсацию в размере около € 10 млн. «Арсенал» готов расстаться с хавбеком, однако требует за него минимум € 20 млн. Ожидается, что в ближайшее время стороны постараются прийти к соглашению.



Напомним, действующий контракт Рэмси с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что валлиец подписал предварительное соглашение с «Ювентусом» и присоединится к новому клубу летом. Контракт хавбека с бьянконери будет рассчитан на пять лет, а по его условиям игрок будет получать около € 10 млн за сезон.

«Ювентус» отказал «Арсеналу» в обмене Бенатиа на Рэмси